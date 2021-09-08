«Завел и уехал»: житель ТиНАО украл погрузчик за два миллиона рублей

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Россия, Москва, поселение Щаповское Карта всех событий

Мужчина проник на стройку в Новой Москве и украл оттуда погрузчик за два миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ТиНАО в среду, 8 сентября.

— Полицейскими установлено, что злоумышленник в вечернее время, пользуясь свободным доступом, проник на территорию строительного объекта и похитил оттуда погрузчик. Мужчина проник в кабину, завел транспортное средство и уехал, — говорится в сообщении.

После этого он перекрасил технику у себя дома в поселении Щаповском, чтобы скрыть следы преступления. Материальный ущерб, как уточнили в УВД, составил два миллиона рублей.

Правоохранителям вскоре удалось задержать подозреваемого в Подмосковье. Им оказался 40-летний ранее судимый житель столицы. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

3 сентября сообщалось, что полиция задержала двоих мужчин, которые похитили оборудование системы противопожарной безопасности в Зеленограде. Для этого они взломали корпуса четырех зданий и похитили из них 186 датчиков пожарной сигнализации.

Сумма материального ущерба оценивается в 3,26 миллиона рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».