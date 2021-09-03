Двое мужчин похитили противопожарную систему стоимостью более трех миллионов рублей

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Полиция задержала двоих мужчин, которые похитили оборудование системы противопожарной безопасности в Зеленограде. Об этом в пятницу, 3 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По словам представителя пресс-службы, инцидент произошел в ночь с 31 августа на 1 сентября. Злоумышленники взломали корпуса четырех зданий и похитили из них 186 датчиков пожарной сигнализации.

Днем 2 сентября полиции удалось задержать похитителей. Они скрывались в доме 9 на улице Академика Вавилова.

Сумма материального ущерба оценивается в 3 миллиона 269 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В августе сообщалось, что мужчина похитил «бесхозную» сумку с более чем 1,3 миллиона рублей на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в торгово-выставочном комплексе на Нахимовском проспекте. Мужчина заметил на скамейке оставленную без присмотра сумку и решил присвоить ее себе. Позже в полицию обратилась хозяйка аксессуара. Она заявила, что в сумке находилось 1,3 миллиона рублей.