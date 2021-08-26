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Мужчина похитил «бесхозную» сумку с более чем 1,3 миллиона рублей на юго-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина похитил «бесхозную» сумку с более чем 1,3 миллиона рублей на юго-западе Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Нахимовский проспект Карта всех событий

Столичная полиция задержала мужчину, который подозревается в краже сумки с крупной суммой денег на территории выставочного комплекса в Котловке. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в торгово-выставочном комплексе на Нахимовском проспекте. Мужчина заметил на скамейке оставленную без присмотра сумку и решил присвоить ее себе.

Позже в полицию обратилась хозяйка аксессуара. Она заявила, что в сумке находилось 1,3 миллиона рублей.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый — ранее судимый 47-летний житель Московской области, — рассказали в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает агентство городских новостей «Москва».

В понедельник, 23 августа, сообщалось о краже 6 миллионов рублей из квартиры 35-летней москвички в Хамовниках. Деньги, по словам сотрудников полиции, находились в сумке внутри квартиры.

Еще одна кража произошла в ночь с 22 на 23 августа на Садовой-Кудринской улице. Грабители вынесли из квартиры ювелирные изделия, общая стоимость которых составила около 1,8 миллиона рублей.

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