Квартиру 35-летней москвички в Хамовниках ограбили на 6 миллионов рублей

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Квартиру 35-летней москвички на Смоленском бульваре в районе Хамовники обокрали на шесть миллионов рублей. Об этом сообщили в понедельник, 23 августа, в правоохранительных органах.

Отмечается, что женщина занимает должность заместителя генерального директора крупной фирмы.

Деньги, по словам сотрудников полиции, находились в сумке внутри квартиры.

— Женщина пояснила, что неизвестный проник в квартиру на Смоленском бульваре и похитил из сумки в комнате шесть миллионов рублей, заявили в полиции.

В настоящий момент проводится проверка по данному инциденту, после чего решится вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет агентство городских новостей «Москва».

В ночь с 22 на 23 августа на Садовой-Кудринской улице произошла кража. Грабители вынесли из квартиры ювелирные изделия, общая стоимость которых составила около 1,8 миллиона рублей.

Преступник совершил кражу с помощью отжатия пластикового кухонного окна и проник в квартиру, которая расположилась на пятом этаже.

Ранее 20 августа сообщалось о краже 1,1 миллиона рублей из сейфа в офисе московской фирмы.