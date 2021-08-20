Более миллиона рублей похитили из сейфа столичной фирмы

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Неизвестный похитил из сейфа, находящегося в офисе столичной компании, более миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу в пятницу, 20 августа.

Бухгалтер фирмы, офис которой расположен по адресу проспект Маршала Жукова, дом 2, корпус 2, строение 1, обратилась в полицию с заявлением о краже. Прийдя утром на работу женщина обнаружила, что из сейфа пропали деньги — 1 миллион 100 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Похожий случай произошел в Москве 15 августа. Сотрудники одного из столичных банков обнаружили недостачу двух сейф-пакетов с деньгами. Сотрудники службы безопасности банка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что деньги похитил кассир. После кражи он покинул банк и скрылся в неизвестном направлении.