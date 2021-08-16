Кассир похитил из банка в Москве 12 миллионов рублей

Фото: МВД

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково терминал A Карта всех событий

Кассир украл 12 миллионов рублей из столичного банка и попытался вылететь с деньгами из города. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 16 августа, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», недостачу двух сейф-пакетов с деньгами в одном из отделений банка в Москве обнаружили в воскресенье, 15 августа. Сотрудники службы безопасности банка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что деньги из сейф-пакетов похитил кассир. После кражи он покинул банк и скрылся в неизвестном направлении.

Об инциденте сообщили в правоохранительные органы. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже в столичном аэропорту Внуково.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение в особо крупном размере».

В июле «ВМ» сообщала еще об одной краже. Житель столицы распивал алкоголь на лавочке и задремал. Проснувшись, он обнаружил пропажу портфеля, в котором были документы и кошелек с банковскими картами и деньгами. По словам потерпевшего, общий материальный ущерб превысил 40 тысяч рублей. Позже подозреваемого задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.