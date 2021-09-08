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Коллектив МЧС России выразил соболезнования семье погибшего Зиничева

Анастасия Волоснова

Общество
Коллектив МЧС России выразил соболезнования семье погибшего Зиничева
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Коллектив МЧС России выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего главы ведомства Евгения Зиничева. Об этом рассказали в среду, 8 сентября, в пресс-службе МЧС.

Коллеги отметили, что гибель Зиничева — это «тяжелейшая невосполнимая утрата для государства и ведомства».

— Он был настоящим Человеком с большой буквы. Настоящий офицер, отдавший служению Отечеству все свои знания, опыт и жизнь. Евгений Николаевич был настоящим главой семьи и ее защитником. Воспитал сына и с любовью растил внука и двух внучек, — говорится в сообщении.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений в Норильске при исполнении служебного долга. Он пытался спасти упавшего в воду кинорежиссера Александра Мельника, прыгнул за ним и ударился о камень.

После этого пострадавших на вертолете направили в медицинское учреждение, однако они скончались. Тело Евгения Зиничева доставят спецрейсом в Москву 8 сентября.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы с 1984 по 1986 год он проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зимой прошлого года ему было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».

Александр Мельник — российский режиссер, сценарист, член Гильдии кинорежиссеров России, многие годы сотрудничал с МЧС России. Он известен по фильмам «Территория» и «Новая Земля».

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