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Три несанкционированных летних лагеря для детей выявил Роспотребнадзор в Москве

Виктория Сикерина

Город
Три несанкционированных летних лагеря для детей выявил Роспотребнадзор в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Летом в столице местный Роспотребнадзор выявил три несанкционированных детских лагеря с дневным пребыванием. Об этом в среду, 8 сентября, сообщили в пресс-службе московского управления.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент приняты меры по прекращению работы данных организаций. Среди них оказались школа танцев «Top star» (ИП Шеберетова), досуговый центр «Теремок» (ИП Смирнова) и детский клуб (ИП Ковригина).

— Организаторы отдыха не уведомили управление об участии в летней оздоровительной кампании 2021 года, лагеря не имели санитарно-эпидемиологических заключений, не были включены в реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Сотрудники лагерей не имели медицинских книжек, не обследованы на новую коронавирусную инфекцию, в помещениях не организован дезинфекционный режим, не проводилось обеззараживание воздуха и термометрия детей и персонала, — заявили в пресс-службе.

При этом в незаконно организованных лагерях детей кормили ненадлежащим образом.

Летом московский Роспотребнадзор провел 36 проверок в загородных и городских детских лагерях. В результате к административной ответственности привлекли 64 юридических и должностных лица. Сумма их штрафов составила почти полтора миллиона рублей.

— Как показали проверки выполнения выданных предписаний, нарушения руководителями лагерей устранялись оперативно, случаев повторных нарушений не установлено, — передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова пресс-службы.

В среду, 8 сентября, в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что яичницу и фаршированные блинчики запретили для питания школьников из-за отсутствия термической обработки при приготовлении.

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