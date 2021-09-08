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Московский суд приговорил восьмерых последователей «бога Кузи»

Иван Юминов

Происшествия
Московский суд приговорил восьмерых последователей «бога Кузи»
Фото: Киселев Сергей / АГН Москва

Пресненский суд Москвы приговорил восьмерых участников группы Андрея Попова, известного как бог Кузя. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 8 сентября.

— Суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении восьмерых участников организованной группы, соучастников Андрей Попова — так называемого бога Кузи, жителей столицы в возрасте от 47 до 73 лет: Ирины Шевченко, Анастасии Чеботаревой, Натальи Михайловской, Елены Иконен, Владимира Кучера, Елены Михайловой, Виктора Пшеничного, Надежды Есенкиной, — рассказала представитель ведомства.

Чеботареву, Шевченко и Кучера приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Михайловская, Иконен, Михайлова, Пшеничный и Есенкина были приговорены к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Все они были осуждены по статье «Мошенничество».

Дело «бога Кузи»

Соучастники в сентябре 2007 года вошли в состав религиозного объединения Попова. Он организовал внутри общества строгую иерархию, во главе которой поставил себя как учителя и владыку, якобы наделенного «божественным знанием и силой».

Попов вместе с последователями организовал сбор денег на строительство храма и отправление обрядов, после чего похитил эти средства.

Помимо этого, на платной основе участники проводили под руководством «бога Кузи» псевдорелигиозные обряды стоимостью от 3 до 25 тысяч рублей. Всего им удалось похитить более семи миллионов рублей у 14 потерпевших.

Попова задержали вместе с помощниками в сентябре 2015 года. Суд установил, что организатор объединения и его соучастники похищали у людей деньги мошенническим путем под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов.

В июле 2018 года Попова и еще трех фигуранток дела признали виновными в совершении этих преступлений. «Бога Кузю» приговорили к пяти годам колонии, а в 2019-м он вышел на свободу, так как отбыл часть своего срока в СИЗО.

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