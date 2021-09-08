В столице завершили первый этап благоустройства Ленинского проспекта

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, улица Кравченко Карта всех событий

Первый этап благоустройства Ленинского проспекта на участке от улицы Кравченко до МКАД завершили в столице. Об этом в среду, 8 сентября, сообщили в пресс-службе московского комплекса городского хозяйства.

На данной территории облагородили тротуары и транспортную дорогу, установили новую систему освещения, состоящую из 650 фонарей, и оснастили пешеходные переходы опорами контрастного освещения.

Здесь же ремонтники проложили велосипедную дорожку общей длиной почти четыре с половиной километра и оборудовали 230 парковок для велосипедов и 18 станций проката прогулочного транспорта.

От улицы Кравченко до МКАД обновили автобусные остановки и установили понятные стенды с навигацией.

— В прилегающих дворах отремонтировали четыре игровые площадки. Дополнительно высадили свыше 500 деревьев и более 9 тысяч кустарников, — отметили в городском хозяйстве столицы.

Также в пресс-службе добавили, что второй этап благоустройства планируется завершить в 2022–2023 годах. Третий этап начнется после завершения строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) и Троицкой линии Московского метрополитена, подытожили в Telegram-канале ведомства.

В среду, 8 сентября, специалисты Москомстройинвеста завершили первый этап благоустройства набережной реки Раменки на западе Москвы. Благоустройство проводилось в рамках жилого проекта West Garden. Здесь появились территории для прогулок, занятий спортом и отдыха на открытом воздухе.