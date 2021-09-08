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ЦСКА благодаря двум шайбам нанес поражение «Ак Барсу» в КХЛ

Иван Юминов

Спорт
ЦСКА благодаря двум шайбам нанес поражение «Ак Барсу» в КХЛ
Фото: Twitter / hccska

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» потерпел три поражения подряд после игры с московским ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

Гости отметились шайбами Матвея Гуськова (54-я минута) и Класа Дальбека (65-я). Хозяева смогли ответить одной шайбой Дмитрия Кагарлицкого (29-я).

«Ак Барс» в пятницу, 10 сентября, сыграет в гостях с подмосковным «Витязем». ЦСКА в этот же день дома примет ярославский «Локомотив».

8 сентября сообщалось, что хоккейный клуб «Динамо» оказался сильнее омского «Авангарда» в матче КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 5:2.

В составе бело-голубых отличились Вадим Шипачев (20-я, 24-я минуты), Александр Петунин (34-я), Егор Зайцев (55-я), а также Дмитрий Рашевский (57-я). Омичи ответили шайбами Арсения Грицюка (22-я) и Сергея Толчинского (40-я).

3 сентября московское «Динамо» дома обыграло динамовцев из Минска в первом матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу московских хоккеистов. На первой минуте шайбу забил Оскар Линдберг, Вадим Шипачев отличился на 5-й и 22-й минутах, Станислав Галиев — на 11-й минуте. В составе минской команды шайбу забил Денис Мосалев на 28-й минуте.

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