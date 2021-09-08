Россияне предложили создать «Гоголевскую карту» для покупки книг

Фото: Pexels

В Сети начали активно обсуждать идею создания «Гоголевской карты» по принципу «Пушкинской», только для покупки книг. Петербургский прозаик, поэт, драматург Сергей Носов оценил эту идею.

Он считает, что «Пушкинская карта» является хорошей инициативой, так как молодые люди смогут чаще посещать музеи, выставки и театры. Также писателю понравилась и «Гоголевская» карта, в случае, если она будет доступна тем, кому действительно нужна.

— Книга — вещь ценная, разбрасываться которой не нужно. Философ Василий Розанов писал: книга — не водка, должна быть дорогой. То, что становится бесплатным, часто становится ненужным, — сказал Носов на телеканале «Санкт-Петербург».

В тоже время драматург отметил, что сейчас книги стоят очень дорого, продавцы зарабатывают на больших наценках. «Гоголевская карта» должна быть доступна тем, кому нужна и кто хочет читать, чтобы развиваться.

«Пушкинскую карту» можно оформить в электронном и пластиковом форматах. После регистрации на карту зачислят три тысячи рублей, которые можно потратить на посещения мероприятий из списка. Отмечается, что в следующем году владельцы получат уже пять тысяч рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Оформить «Пушкинскую карту» можно молодым людям от 14 до 22 лет в мобильном приложении «Госуслуги Культура».