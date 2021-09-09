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Ученые назвали четыре привычки для увеличения продолжительность жизни

Юлия Курганова

Общество
Ученые назвали четыре привычки для увеличения продолжительность жизни
Фото: pixabay.com

Ученые установили, что на продолжительность жизни гораздо больше влияют определенные привычки, чем генетика.

Исследование, проведенное среди 6200 мужчин и женщин в течение восьми лет, показало, что те, кто отказался от определенного образа жизни, снизили вероятность смерти на 80 процентов.

Так, ученые выяснили, что отказ от обработанных продуктов снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, рака и диабета. А употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки поможет продлить жизнь.

Кроме того, национальные институты здравоохранения рекомендуют потреблять не более 2300 миллиграммов натрия каждый день. Большая часть соли поступает в организм человека из полуфабрикатов.

Еще для увеличения продолжительности жизни нужно больше двигаться. Специалисты отметили, что всего 15 минут умеренных физических упражнений в день помогли людям прожить еще три года.

Также следует высыпаться. Сон менее шести часов повышает риск смерти. Кроме того, хороший режим сна поможет предотвратить стресс, депрессию и сердечные заболевания, которые снижают продолжительность жизни, отметили ученые, сообщается в издании Express.

Доктор Мясников рассказал о неожиданной пользе сала. Сало, несмотря на свою большую жирность, может быть полезным для здоровья.

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