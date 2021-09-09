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Андрей Норкин поблагодарил пользователей за «проклятия после свадьбы»

Юлия Курганова

Общество
Андрей Норкин поблагодарил пользователей за «проклятия после свадьбы»
Фото: vk.com / Андрей Норкин

Телеведущий Андрей Норкин неожиданно отреагировал на послания хейтеров, которые стал получать после свадьбы с Ириной Бородиной. Он поблагодарил пользователей за проклятия, которые они писали на его странице в соцсети Instagram.

Несколько дней назад журналист разместил фото с церемонии бракосочетания и сообщил, что снова женился. Но новость о радостном событии в жизни ведущего обрадовала не всех. Многие фолловеры обрушились на Норкина с критикой. Подписчики, которые так сочувствовали журналисту после смерти супруги Юлии год назад и желали ему сил пережить горе, решили, что он слишком быстро оправился после ухода любимой. Лента комментариев к посту заполнилась негативными посланиями и даже проклятиями.

Телеведущий решил позитивно отреагировать на сообщения недоброжелателей. Он опубликовал фрагмент со свадьбы с Бородиной. В видео он показал фейерверк в комплексе Пирогово в музыкальном сопровождении. В подписи к посту Норкин поблагодарил подписчиков за поздравления, а хейтеров — за проклятия.

Журналист отметил, что показал апофеоз праздника, чтобы каждому из пользователей, независимо от того, что он написал, стало немного ярче, радостнее и теплее.

Овдовевший телеведущий Норкин умилил подписчиков танцами внука. Известный журналист подписал ролик емко: «Талант растет».

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