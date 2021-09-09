Сухопутные черепахи в Московском зоопарке переселились в теплые вольеры

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Пятерых сухопутных черепах сотрудники Московского зоопарка переселили в теплые вольеры. Их перенесли на специальных носилках. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

Там пояснили, что животных транспортируют из-за наступающих холодов.

—Мы встречаем и провожаем лето очень просто — с черепахами. Когда ночью стабильно устанавливается выше 13-15 градусов тепла, они отправляются в лето — на зеленые лужайки подле террариума. По наступлению обратной ситуации черепахи несутся в зиму — в теплые вольеры павильона «Птицы и бабочки». Да, именно так — черепахи несутся. На носилках. С помощью большого числа сотрудников, — рассказали в пресс-службе.

Всего в теплое помещение отправились одна сейшельская, две галапагосские и две шпороносные черепахи.

Для транспортировки самых большихпресмыкающихся необходимо пять человек. Отмечается, что животных сначала несут на носилках, потом перекладывают на тележку, а для преодоления лестниц вновь используют носилки. Сотрудники зоосада стараются быть максимально деликатными и лишний раз не тревожить питомцев.

В павильоне «Птицы и бабочки» для черепах есть все необходимое — бассейн, регулярный душ и хорошее питание. И даже пернатая компания.

— Черепахи недаром переезжают именно в павильон «Птицы и бабочки» - там с ними территорию мирно делят никобарские голуби, павлиньи фазаны и дружелюбные перепелки, — цитирует представителей пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Недавно сообщалось о еще одном переселении в Московском зоопарке. Правда животные отправились несколько дальше, чем в другой вольер. Пингвины Гумбольдта переехали из столичного зоопарка в Красноярск на безвозмездной основе. Переезд пингвинов Гумбольда осуществился благодаря реализации программы размножения и сохранения редких и исчезающих видов животных EAZA.