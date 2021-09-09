Четыре теннисных корта появятся в пойме реки Чермянки

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На территории будущего парка «Яуза» обустроят спортивный кластер. Его частью станут четыре новых теннисных корта, размещенные в пойме реки Чермянки.

Их возведут на месте старой инфраструктуры. Уже готово основание под укладку покрытия, а вокруг установлены ограждения. Сейчас специалисты монтируют металлоконструкции будущих трибун. После завершения работ там смогут находиться до 400 болельщиков.

— Все четыре игровые площадки будут иметь один размер — 23,77 на 10,97 метра. В качестве финишного слоя используют специальное покрытие типа Hard. Это неприхотливая универсальная и многослойная поверхность на основе акриловых смол, — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Он отметил, что такое покрытие можно легко отремонтировать, а еще оно хорошо подходит для тенниса — от него хорошо отскакивает мяч, его хорошо видно. Кроме того, покрытие поглощает удары стопы и исключает световые блики.

Оно сертифицировано Международной федерацией тенниса и признано в мире. На таких площадках проводят турниры в США и Австралии, поэтому и в Москве смогут проводиться официальные состязания.

Вокруг возведут инфраструктуру — санузлы, раздевалки, обеспечат освещение для темного времени суток. После обновления площадь кортов останется такой же — 2373 квадратных метра. Завершить работы должны до конца сентября этого года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что площадка для игры в хоккей и мини-футбол появится в пойме реки Чермянки. Ее площадь составит 1130 квадратных метров. В настоящее время завершены основные земляные работы. Специалисты смонтировали технологическую плиту с трубопроводами для хладоносителя. Кроме того, они испытали систему охлаждения, залили финишный слой бетона и установили борта коробки. Основные строительно-монтажные работы завершат до конца месяца.