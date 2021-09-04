Площадка для игры в хоккей и мини-футбол появится в пойме реки Чермянки

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В пойме реки Чермянки на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева на северо-востоке Москвы ведется строительство площадки для игры в хоккей и мини-футбол площадью 1130 квадратных метров.

В настояще время завершены основные земляные работы. Специалисты смонтировали технологическую плиту с трубопроводами для хладоносителя. Кроме того, они испытали систему охлаждения, залили финишный слой бетона и установили борта коробки. Основные строительно-монтажные работы завершат до конца месяца.

Рядом с площадкой будут установлены два многофункциональных павильона, внутри которых расположатся раздевалки и пункт проката спортивного инвентаря. Кроме того, здесь оборудуют трибуны почти на тысячу зрителей, а по периметру установят восемь опор освещения и 16 прожекторов.

Спортивная площадка будет работать круглогодично. Летом ледовое поле сменит искусственный газон для игры в мини-футбол.

Площадка войдет в состав спортивного кластера, строящегося в пойме реки Чермянки.

— Планируется обустроить спортивные площадки, среди которых футбольное поле с подогревом, хоккейная коробка, четыре профессиональных теннисных корта, скейт-парк, площадки для воркаута, игры в стритбол и пинг-понг, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В августе сообщалось, что в пойме реки Чермянки, которая является притоком Яузы, возведут два памп-трека. Работы будут проводиться в рамках программы комплексного благоустройства этой местности.