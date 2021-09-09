Малахов объяснил, чем новый ведущий «Пусть говорят» Борисов хуже его

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Телеведущий Андрей Малахов рассказал, как складываются его отношения с ведущим Первого канала Дмитрием Борисовым. Малахов в 2017 году перешел работать с Первого канала на ВГТРК. Он предлагал на свое место кандидатуру Борисова, но тот оказался быстрее.

— Мне было обидно, я даже не понимал свое состояние. Я когда переходил, я же заранее всех предупреждал и говорил: «Если вам нужен ведущий, возьмите Диму Борисова, мне кажется, что он должен справиться». Но когда мне сказали, что Дима Борисов уже записывает программы «Пусть говорят», а об этом мне ничего не сказал, я подумал, что это как-то странно, — рассказывает телеведущий в интервью для YouTube-канала «Просто о сложном с Софико Шеварнадзе». — Поменял спортзал, чтобы не пересекаться с ним.

Андрей Малахов спросил у коллеги, правда ли, что записи уже идут, и Борисов подтвердил информацию.

— Он мне написал: «Да, все в этом мире как крыло бабочки». Завуалированно так. Я понял, что это какая-то глупость. Обижен ли я на него? Нет. Я поздравляю его с днем рождения. Да, я поменял спортзал, чтобы не пересекаться с ним, о чем-то говорить. Но я подписан на него в Instagram, смотрю его сториз. И я понимаю, как ему нелегко. Он — такая приходящая звезда. А быть мало вовлеченным в процесс, когда ты не живешь с редакторами, не знаешь, что происходит с героями… Это все 25-м кадром считывается, рано или поздно это все дает сбой, — считает шоумен.

Также Малахов в интервью рассказал, почему историю сестер Хачатурян он считает интереснее дела скопинского маньяка.