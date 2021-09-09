Андрей Малахов рассказал, почему сестры Хачатурян интереснее скопинского маньяка

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Телеведущий Андрей Малахов рассказал, почему история сестер Хачатурян ему кажется интереснее, чем дело скопинского маньяка.

Он рассказал, что за две недели до выхода маньяка из тюрьмы ему позвонили и предложили взять у него интервью, правда, заплатить за общение нужно было кругленькую сумму.

— Я говорю, пошлите его далеко и надолго. Причем он хотел три миллиона рублей. Он вообще в своем уме? Тем более, что его жертвы были у меня в студии четыре года назад с рассказами, — объясняет Малахов в новом выпуске на YouTube-канале «Просто о сложном с Софико Шеварнадзе».

Более интересной и многоплановой для зрителя он считает историю сестер Хачатурян.

— Он насильник, и девочки, которые подвергались насилию или нет, продажа наркотиков во дворе, где все знают, но никто ничего не делает. Он каждое воскресенье молится в храме, при этом он настоящий монстр, приходя домой. Бабушка работала хозяйкой борделя. Сразу столько пластов в этом «Наполеоне», что эта история сама по себе пухнет и работает. Как и история с Мишей Ефремовым. 12 серий у нас было, и то потом попросили без него, попросили дать ему тишины. Причём я уверен, что это всевышний дал ему это спасение, чтобы он не пил и не курил и сделал это время годами чистоты, чтобы сыграть еще 2-3 гениальные роли. А это саморазрушение, которое все наблюдали... И это хорошо, что только одна жертва, а так могло быть 10 машин на садовом кольце, — считает телеведущий.

Андрей Малахов в этом году отметил 10-летие семейной жизни с Натальей Шкулевой и поделился своим рецептом семейного счастья.