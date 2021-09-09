Андрей Малахов рассказал, почему сестры Хачатурян интереснее скопинского маньяка
Телеведущий Андрей Малахов рассказал, почему история сестер Хачатурян ему кажется интереснее, чем дело скопинского маньяка.
Он рассказал, что за две недели до выхода маньяка из тюрьмы ему позвонили и предложили взять у него интервью, правда, заплатить за общение нужно было кругленькую сумму.
— Я говорю, пошлите его далеко и надолго. Причем он хотел три миллиона рублей. Он вообще в своем уме? Тем более, что его жертвы были у меня в студии четыре года назад с рассказами, — объясняет Малахов в новом выпуске на YouTube-канале «Просто о сложном с Софико Шеварнадзе».
Более интересной и многоплановой для зрителя он считает историю сестер Хачатурян.
— Он насильник, и девочки, которые подвергались насилию или нет, продажа наркотиков во дворе, где все знают, но никто ничего не делает. Он каждое воскресенье молится в храме, при этом он настоящий монстр, приходя домой. Бабушка работала хозяйкой борделя. Сразу столько пластов в этом «Наполеоне», что эта история сама по себе пухнет и работает. Как и история с Мишей Ефремовым. 12 серий у нас было, и то потом попросили без него, попросили дать ему тишины. Причём я уверен, что это всевышний дал ему это спасение, чтобы он не пил и не курил и сделал это время годами чистоты, чтобы сыграть еще 2-3 гениальные роли. А это саморазрушение, которое все наблюдали... И это хорошо, что только одна жертва, а так могло быть 10 машин на садовом кольце, — считает телеведущий.
Андрей Малахов в этом году отметил 10-летие семейной жизни с Натальей Шкулевой и поделился своим рецептом семейного счастья.