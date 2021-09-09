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Раскрываемость изнасилований в Москве достигла 100 процентов. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 9 сентября, рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— По итогам восьми месяцев 2021 года раскрываемость изнасилований достигла 100 процентов, а убийств — 90,2 процента, — рассказала Нефедова.

За восемь месяцев текущего года в столице зарегистрировали порядка 96 тысяч преступлений. Это почти на три тысячи меньше, чем за аналогичный период 2020-го.

Количество преступлений на улицах снизилось за обозначенный период на 2,8 процента — до 19 382, а в общественных местах — на 4,2 процента, до 33 137.

Кроме того, с начала года на 26,9 процента снизилось число разбоев — 231, на 26,3 процента грабежей — до 1198, а также на 34,5 процента краж из квартир — до 319. Прокуратура зафиксировала 398 нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Из них 92 случая привели к смертельному исходу.

Нефедова также рассказала, что с начала года в Москве зафиксировали 38 169 преступлений с использованием информационных технологий, что на 12,1 процента выше аналогичного показателя за прошлый год. Мошенники стали чаще получать доступ к онлайн-банкам москвичей, используя ссылки на поддельные страницы аутентификации, дублирующие официальные сайты банков.