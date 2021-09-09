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Пожаров в столице за 10 лет стало меньше в полтора раза

Марина Найденкова

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Происшествия
Пожаров в столице за 10 лет стало меньше в полтора раза
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Количество пожаров в Москве за последние десять лет сократилось более чем в полтора раза. А за восемь месяцев этого года специалисты Пожарно-спасательного центра спасли от гибели почти 650 человек. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ Москвы.

— Результатом профилактики и регулярных тренировок стало сокращение числа пожаров в столице по сравнению с 2011 годом более чем в полтора раза, — сообщили в департаменте.

Всего с начала этого года подразделения столичного Пожарно-спасательного центра совершили более 17 тысяч выездов, из которых 1522 — на пожары, 1066 — на ДТП, 11 343 выезда — для оказания социальной помощи населению.

— За восемь месяцев специалисты центра спасли 638 человек, — подчеркнули в пресс-службе.

8 сентября пожарные спасли 14 человек из горящего дома на улице Маленковской, 12. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

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