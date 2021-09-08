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Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Маленковская улица, 12 Карта всех событий

Спасателям удалось ликвидировать пожар в квартире на востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 8 сентября.

Инцидент произошел на улице Маленковской, 12. В квартире наблюдалось открытое горение из двух окон.

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Пожарным в ходе ликвидации происшествия удалось спасти 14 человек.

6 сентября в городском МЧС сообщили, что в результате пожара на западе Москвы погиб один человек. Инцидент произошел на улице Ватутина, дом 2, корпус 1. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

20 августа один человек погиб в результате пожара в квартире многоэтажного дома на юге Москвы. Инцидент произошел по адресу Михневский проезд, дом 8, корпус 1.

Площадь пожара в квартире на шестом этаже составила 12 квадратных метров. Однако с горящего этажа удалось спасти двух жильцов, которые находились в соседних квартирах. С этажей выше самостоятельно эвакуировались 12 человек.

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