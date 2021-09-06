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Один человек погиб в результате пожара в квартире на западе Москвы

Иван Юминов

Марина Найденкова

Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в квартире на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Ватутина, 2к1 Карта всех событий

Пожар произошел на западе столицы, в результате него скончался один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу в понедельник, 6 сентября.

— Принятыми мерами в 16 часов 37 минут пожар был ликвидирован. К сожалению, в результате пожара один человек погиб, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Ватутина, дом 2, корпус 1, уточнили в МЧС. Возгорание началось примерно в 16:17. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

20 августа сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в квартире многоэтажного дома на юге Москвы. Инцидент произошел по адресу Михневский проезд, дом 8, корпус 1.

Площадь пожара в квартире на шестом этаже составила 12 квадратных метров. В огне погиб один человек. Однако с горящего шестого этажа удалось спасти двух жильцов, которые находились в соседних квартирах. С этажей выше самостоятельно эвакуировались 12 человек.

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