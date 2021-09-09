Почти 30 домов расселят в Перово в рамках программы реновации жилья в Москве

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

До конца 2024 года в столичном районе Перово расселят 29 старых домов по программе реновации. Об этом в четверг, 9 сентября, заявил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Сегодня в районе Перово идет переселение жителей из семи домов в три новостройки: Зеленый проспект, дом 27а, улица 2-я Владимирская, дом 30 и улица Плеханова, дом 18. Всего до 2024 года запланировано предоставить новое жилье пяти тысячам жителей 29 домов, — рассказал он.

По его словам, всего в районе переселению и сносу подлежат 196 старых домов. В них проживает 42,5 тысячи жителей. при этом пять домов планируется сохранить и реконструировать. Они находятся по адресам 1-я Владимирская улица, дом 24, корпус 1, Зеленый проспект, дом 2, корпус 1, 3-я Владимирская улица, дом 10, Новогиреевская улица, дом 24, корпус 3 и корп.4.

Глава ведомства отметил, что для переселения уже намечены 15 «стартовых площадок». Из них три новостройки заселяются, один дом введен в эксплуатацию и будет передан под заселение в конце 2021 года, четыре здания строятся, еще семь – проектируются, либо по ним ведется подготовка градостроительной документации.

До этого сообщалось, что более ста семей готовы переселиться в новый дом по реновации на северо-западе Москвы. Они переедут в новый дом по реновации на той же улице Свободы, где живут сейчас.