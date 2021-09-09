Лазоревые пруды в столице благоустроят до конца года

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Свиблово Карта всех событий

В парке «Свиблово» выполнено более 30 процентов работ по благоустройству Лазоревых прудов. Их очищают от ила, делают удобные спуски к воде для птиц и пологие откосы. Закончить работы планируется до конца текущего года.

— Ремонт Лазоревых прудов начался несколько месяцев назад и выполняется согласно запланированному графику. Водоемы общей площадью 1,16 гектара очистят от иловых отложений, восстановят береговую полосу с обустройством пологих откосов, удобных для выхода водоплавающих птиц на берег, а также улучшат экологическую составляющую водоема. Мы понимаем, насколько парк «Свиблово» как природная зона отдыха важен для жителей района, и приложим все усилия для скорейшего завершения работ, — рассказал заместитель генерального директора ГУП «Мосводосток» Владимир Яворский.

Отмечается, что первый Лазоревый пруд полностью осушили и вывезли 30 процентов иловых отложений. Далее здесь будут обустраивать береговую полосу. На Втором пруду завершаются подготовительные работы по осушению. Почти достроена временная дорога для спецтехники, передает официальный сайт мэра Москвы.

7 сентября завершилось благоустройство Гольяновского пруда. Его площадь составляет 8,6 гектара. Специалисты столичного Комплекса городского хозяйства наполнили водоем до отметки 147,8 метра (над уровнем моря). На финальном этапе был убран крупногабаритный мусор, а пруд наполнен водопроводной водой. Уровень воды в дальнейшем будет поддерживаться естественным образом за счет паводковых и атмосферных осадков, а также подземных источников.