Сергей Собянин заявил, что более 20 тысяч человек получили помощь в новых онкоцентрах столицы

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В новых онкологических центрах Москвы за несколько месяцев помогли более 20 тысячам людей. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— В Москве сегодня созданы шесть мощных онкоцентров, включающих в себя мощность современной лаборатории, многие из которых созданы с нуля. В онкодиспансерах создана связь с амбулаторным звеном, создана сеть онкопомощников, которые ведут больного от первых признаков заболеваний до окончания всех сложных процедур и реабилитации, — рассказал он.

Также мэр отметил, что из-за пандемии коронавируса для системы здравоохранения требовалось внедрение изменений. И оно произошло в сжатые сроки — буквально за несколько месяцев, передает его слова агентство городских новостей «Москва».

5 сентября Собянин заявил, что информатизация столичного здравоохранения позволит в будущем перейти медицинской системе города на новый уровень развития. По его словам, за последнее время в столице многое сделано для развития здравоохранения. Среди прорывных проектов города мэр выделил информатизацию указанной сферы и внедрение в нее технологий на основе искусственного интеллекта. Подобная модернизация системы избавляет врачей от рутинной работы и помогает им выявлять болезни.