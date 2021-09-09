Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пропавших в Красноярском крае девочек обнаружили живыми

Иван Юминов

Происшествия
Пропавших в Красноярском крае девочек обнаружили живыми
Фото: moscow-live

Пропавших в городе Лесосибирске Красноярского края двух девочек нашли живыми. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД в четверг, 9 сентября.

— Найдены. Живы, — говорится в сообщении.

Полиция занялась поиском детей после публикации информации об их пропаже в одной из социальных сетей. При этом их родители не подавали заявления правоохранителям.

Предварительной причиной ухода детей, по данным краевой прокуратуры, является конфликт одной из девочек с матерью. Дети уехали во вторник, 7 сентября, из Лесосибирска в поселок Колесникова к подруге, а затем скрылись, отмечает ТАСС.

20 августа сообщалось, что в Смоленской области нашли живой годовалую девочку, которая пропала тремя днями ранее. По предварительным данным, малышка ушла утром из дома и не вернулась.

Ее искали в течение четырех суток без перерыва в ночное время. По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Девочку нашли поисковики в лесном массиве на расстоянии около четырех километров от места жительства семьи. Она находилась в сознании и сама отозвалась на голос.

На теле ребенка имелись следы от укусов насекомых. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Читайте также:
операцияДетиКрасноярский край
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте