Пропавших в Красноярском крае девочек обнаружили живыми

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Пропавших в городе Лесосибирске Красноярского края двух девочек нашли живыми. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД в четверг, 9 сентября.

— Найдены. Живы, — говорится в сообщении.

Полиция занялась поиском детей после публикации информации об их пропаже в одной из социальных сетей. При этом их родители не подавали заявления правоохранителям.

Предварительной причиной ухода детей, по данным краевой прокуратуры, является конфликт одной из девочек с матерью. Дети уехали во вторник, 7 сентября, из Лесосибирска в поселок Колесникова к подруге, а затем скрылись, отмечает ТАСС.

20 августа сообщалось, что в Смоленской области нашли живой годовалую девочку, которая пропала тремя днями ранее. По предварительным данным, малышка ушла утром из дома и не вернулась.

Ее искали в течение четырех суток без перерыва в ночное время. По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Девочку нашли поисковики в лесном массиве на расстоянии около четырех километров от места жительства семьи. Она находилась в сознании и сама отозвалась на голос.

На теле ребенка имелись следы от укусов насекомых. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.