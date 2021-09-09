Собянин заявил о докризисном уровне безработицы

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За последние полтора года в столице были трудоустроены четверть миллиона человек, а уровень безработицы снизился до докризисного. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия» в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

— Буквально за полтора года были трудоустроены четверть миллиона человек. И сегодня, конечно, не только благодаря этим мерам, восстановлению экономики, безработица в Москве упала практически до докризисного уровня, — сказал мэр.

В ходе заседания Сергей Собянин также отметил, что искусственный интеллект помог поставить столичным врачам два миллиона диагнозов.

5 сентября Собянин заявил, что информатизация столичного здравоохранения позволит в будущем перейти медицинской системе города на новый уровень развития. По его словам, за последнее время в столице многое сделано для развития здравоохранения. Среди прорывных проектов города мэр выделил информатизацию указанной сферы и внедрение в нее технологий на основе искусственного интеллекта. Подобная модернизация системы избавляет врачей от рутинной работы и помогает им выявлять болезни.