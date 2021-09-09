Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин заявил о докризисном уровне безработицы

Марина Найденкова

Общество
Собянин заявил о докризисном уровне безработицы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За последние полтора года в столице были трудоустроены четверть миллиона человек, а уровень безработицы снизился до докризисного. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия» в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

— Буквально за полтора года были трудоустроены четверть миллиона человек. И сегодня, конечно, не только благодаря этим мерам, восстановлению экономики, безработица в Москве упала практически до докризисного уровня, — сказал мэр.

В ходе заседания Сергей Собянин также отметил, что искусственный интеллект помог поставить столичным врачам два миллиона диагнозов.

5 сентября Собянин заявил, что информатизация столичного здравоохранения позволит в будущем перейти медицинской системе города на новый уровень развития. По его словам, за последнее время в столице многое сделано для развития здравоохранения. Среди прорывных проектов города мэр выделил информатизацию указанной сферы и внедрение в нее технологий на основе искусственного интеллекта. Подобная модернизация системы избавляет врачей от рутинной работы и помогает им выявлять болезни.

Читайте также:
ФорумыСергей СобянинТрудоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте