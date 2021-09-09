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Сергей Собянин: Почти 90 процентов всех соцуслуг в Москве переведено в электронный вид

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин: Почти 90 процентов всех соцуслуг в Москве переведено в электронный вид
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Почти 90 процентов всех социальных услуг в столице переведено в этом году в электронный вид. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия» в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

— В этом году перевели практически 90 процентов всех социальных услуг в электронный вид, — приводит слова Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

Глава города отметил, что столичные офисы «Мои документы» работают в полной мере. Даже на время пандемии объем помощи жителям столицы в социальных структурах практически не сократился.

В ходе пленарного заседания Сергей Собянин также подчеркнул, что искусственный интеллект помог поставить столичным врачам два миллиона диагнозов. По его словам, раньше возможности искусственного интеллекта считали фантастикой. Однако сегодня цифровое развитие системы здравоохранения идет шагами, которые «не снились нам в предыдущие годы».

Недавно Сергей Собянин рассказал, что работой московских центров госуслуг «Мои документы» довольны 97 процентов посетителей.

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