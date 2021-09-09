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Почти все жители домов на улице Героев Панфиловцев выбрали квартиры для переезда по программе реновации

Анастасия Колоскова

Город
Почти все жители домов на улице Героев Панфиловцев выбрали квартиры для переезда по программе реновации
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Подавляющее большинство жителей домов на улице Героев Панфиловцев в районе Северное Тушино определились с выбором новых квартир для переезда в рамках программы реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— В мае текущего года под заселение была передана новостройка по адресу: Туристская улица, дом 14. К переселению приступили жители двух пятиэтажек шестидесятых годов постройки на улице Героев Панфиловцев, дом 29, корпус 1 и дом 31. Сегодня 97 процентов семей выбрали новые квартиры, при этом порядка 30 уже отпраздновали новоселье, — сказал руководитель ведомства.

По его словам, всего в районе Северное Тушино будут расселены и демонтированы 60 жилых домов, в которых проживает 18,9 тысячи жителей. Для этого в районе подобрали семь стартовых площадок. В ходе первого этапа программы реновации до 2024 года в новые квартиры переедут 2,7 тысячи жителей девяти домов.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около миллиона москвичей из 5175 домов.

1 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в августе 2021 года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек.

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