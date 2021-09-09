Почти все жители домов на улице Героев Панфиловцев выбрали квартиры для переезда по программе реновации

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Подавляющее большинство жителей домов на улице Героев Панфиловцев в районе Северное Тушино определились с выбором новых квартир для переезда в рамках программы реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— В мае текущего года под заселение была передана новостройка по адресу: Туристская улица, дом 14. К переселению приступили жители двух пятиэтажек шестидесятых годов постройки на улице Героев Панфиловцев, дом 29, корпус 1 и дом 31. Сегодня 97 процентов семей выбрали новые квартиры, при этом порядка 30 уже отпраздновали новоселье, — сказал руководитель ведомства.

По его словам, всего в районе Северное Тушино будут расселены и демонтированы 60 жилых домов, в которых проживает 18,9 тысячи жителей. Для этого в районе подобрали семь стартовых площадок. В ходе первого этапа программы реновации до 2024 года в новые квартиры переедут 2,7 тысячи жителей девяти домов.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около миллиона москвичей из 5175 домов.

1 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в августе 2021 года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек.