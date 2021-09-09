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Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам России

Иван Юминов

Общество
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам России
Фото: Администрация президента РФ

Звание «Город трудовой доблести» будет присвоено еще 12 российским городам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 9 сентября.

— Я рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей 12 городов России — крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой Победы, — рассказал глава государства.

Приказ об этом будет подписан в скором времени, добавил он. Путин также пообещал пополнять данный список, так как почти каждая семья и населенный пункт в России внесли вклад в Великую Победу.

Звание получат Оха, Ступино, Кострома, Лысьва, Сызрань, Мончегорск, Алдан, Бологое, Воркута, Чита, Кемерово, а также Дзержинск. Так, жители подмосковного Ступина в годы войны выпустили более 27 тысяч авиационных винтов и семи тысяч тонн алюминиевого листа для самолетов, приводит слова президента ТАСС.

3 сентября мэр Москвы Сергей Собянин вручил памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву» ветерану Великой Отечественной войны Борису Уткину.

В 2021 году исполнится 80 лет с начала битвы за Москву. В честь знакового события власти города весной учредили соответствующий нагрудный знак.

По словам главы города, всего знаком будут награждены более 1100 ветеранов. Также к годовщине битвы власти столицы выплатят ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь в размере 20 тысяч рублей.

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