Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более восьми тысяч москвичей воспользовались криптобиокабинами для оформления загранпаспорта

Анастасия Колоскова

Город
Более восьми тысяч москвичей воспользовались криптобиокабинами для оформления загранпаспорта
Фото: mvdmedia.ru / Пресс-центр МВД России / Дмитрий Лыков

Столичные центры «Мои документы» приняли более 8,5 тысячи заявок на оформление загранпаспортов с использованием криптобиокабины с 2020 года.

Кабины для сдачи биометрических данных с надежной криптографической защитой появились в двух центрах госуслуг «Мои документы» в прошлом году. На сегодняшний день криптобиокабины работают уже в 15 отделениях. Они позволяют обратившимся получить документ, минуя отдел по вопросам миграции МВД России.

Биометрическую информацию гражданина — цифровое фото и отпечатки пальцев двух рук — криптобиометрическая кабина передает в Управление МВД. Получить документ 10-летнего срока использования посетители могут у сотрудников, прошедших специальное обучение и наделенных полномочиями по выдаче готового биометрического паспорта.

Оформить биометрический загранпаспорт в «Моих документах» можно по предварительной записи на портале mos.ru. Услуга предоставляется независимо от места регистрации и жительства гражданина в России. Жители столицы получают документ через месяц. Приезжие, в том числе и те, кто имеет регистрацию по месту пребывания, паспорт выдают через три месяца. Госпошлина за оформление документа для жителей старше 14 лет составляет пять тысяч рублей, для детей до 14 лет — 2,5 тысячи рублей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также:
паспортМои документыполучение российского паспорта
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте