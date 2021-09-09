Более восьми тысяч москвичей воспользовались криптобиокабинами для оформления загранпаспорта

Фото: mvdmedia.ru / Пресс-центр МВД России / Дмитрий Лыков

Столичные центры «Мои документы» приняли более 8,5 тысячи заявок на оформление загранпаспортов с использованием криптобиокабины с 2020 года.

Кабины для сдачи биометрических данных с надежной криптографической защитой появились в двух центрах госуслуг «Мои документы» в прошлом году. На сегодняшний день криптобиокабины работают уже в 15 отделениях. Они позволяют обратившимся получить документ, минуя отдел по вопросам миграции МВД России.

Биометрическую информацию гражданина — цифровое фото и отпечатки пальцев двух рук — криптобиометрическая кабина передает в Управление МВД. Получить документ 10-летнего срока использования посетители могут у сотрудников, прошедших специальное обучение и наделенных полномочиями по выдаче готового биометрического паспорта.

Оформить биометрический загранпаспорт в «Моих документах» можно по предварительной записи на портале mos.ru. Услуга предоставляется независимо от места регистрации и жительства гражданина в России. Жители столицы получают документ через месяц. Приезжие, в том числе и те, кто имеет регистрацию по месту пребывания, паспорт выдают через три месяца. Госпошлина за оформление документа для жителей старше 14 лет составляет пять тысяч рублей, для детей до 14 лет — 2,5 тысячи рублей, пишет официальный сайт мэра Москвы.