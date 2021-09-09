«Крахмал в большом количестве»: эксперт рассказала, из чего делают крабовые палочки

Фото: Cкриншот видео на Youtube канала TV Center

Пищевой химик Ольга Косникова рассказала о том, что же на самом деле содержится в крабовых палочках. Деликатесный по названию продукт на деле готовится из недорогих компонентов.

— Люди считают, что раз краба не положили, то все, фальсификат. Но уже традиционно сложилось такое название, может, не стоило так называть. Как основа в них — фарш сурими. Кто-то думает, что это одна конкретная рыба, но это целая группа рыб с белым мясом, которые недорогие и богаты белком. При приготовлении используются стабилизаторы, текстураторы, все это безвредные вещества, чаще природного происхождения. Крахмалы используются в большом количестве, чтобы была текстура и вкус, — объясняет эксперт в новом выпуске программы на YouTube-канале «Ходят слухи».

По словам химика, крабовые палочки изначально задумывались как здоровый и высокобелковый продукт, однако при изготовлении производители стали добавлять много крахмала, сахара, и продукт стал высокоуглеводным.

— Сама по себе крабовая палочка не вредна и не полезна, но если мы хотим их есть, стоит посмотреть на марки, в которых содержится больше белка и поменьше крахмалов и углеводов, — советует эксперт.

Ранее химик объяснила, почему стоит выбирать продукты, приготовленные промышленным способом, а не фермерским.