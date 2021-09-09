Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Развивать спортивные объекты шаговой доступности предложили Карелин и Буцкая

Павел Гриднев

Общество
Развивать спортивные объекты шаговой доступности предложили Карелин и Буцкая
Фото: Полина Федосейкина

Глава «Совета Матерей» Татьяна Буцкая и сенатор Российской Федерации, трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин увидели большой потенциал стадиона «Авангард» для развития досугового спорта.

Татьяна Буцкая и Александр Карелин посетили стадион «Авангард» для планирования будущих спортивных кружков и секций, в которых смогут заниматься жители близлежащих районов. Жители Восточного округа столицы не раз обращались в «Совет Матерей» с просьбами о содействии в организации спортивного досуга для детей и взрослых.

— «Авангард» может быть отличной площадкой для воспитания чемпионов. Сейчас вдохновленные победами наших Олимпийских героев, дети по всей стране записываются в секции по спортивной гимнастике, легкой атлетике, волейболу и другим дисциплинам. В каждом городе, округе и районе должны быть возможности для реализации таких инициатив, — отметила Татьяна Буцкая.

Александр Карелин тоже считает, что спорт должен быть доступен жителям столичных районов как географически, так и материально, причем районные спортивные объекты должны предоставлять возможности для самых разнообразных занятий.

Буцкая и Карелин решили взять под свое наблюдение развитие спортивных объектов в нескольких округах города.

Стадион «Авангард», построенный в 1954 году, до недавнего времени принадлежал МЧС, а сейчас его площади заняты преимущественно коммерческими арендаторами.

Инициативу сенатора и лидера «Совета Матерей» поддержал архитектор Михаил Громыко. Он уверен, что старые спортивные сооружения Москвы часто являются украшением столицы, а если их реконструировать и наладить полноценную работу, это принесет только пользу москвичам.

СтадионыспортшколыВАО Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте