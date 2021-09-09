Развивать спортивные объекты шаговой доступности предложили Карелин и Буцкая

Фото: Полина Федосейкина

Глава «Совета Матерей» Татьяна Буцкая и сенатор Российской Федерации, трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин увидели большой потенциал стадиона «Авангард» для развития досугового спорта.

Татьяна Буцкая и Александр Карелин посетили стадион «Авангард» для планирования будущих спортивных кружков и секций, в которых смогут заниматься жители близлежащих районов. Жители Восточного округа столицы не раз обращались в «Совет Матерей» с просьбами о содействии в организации спортивного досуга для детей и взрослых.

— «Авангард» может быть отличной площадкой для воспитания чемпионов. Сейчас вдохновленные победами наших Олимпийских героев, дети по всей стране записываются в секции по спортивной гимнастике, легкой атлетике, волейболу и другим дисциплинам. В каждом городе, округе и районе должны быть возможности для реализации таких инициатив, — отметила Татьяна Буцкая.

Александр Карелин тоже считает, что спорт должен быть доступен жителям столичных районов как географически, так и материально, причем районные спортивные объекты должны предоставлять возможности для самых разнообразных занятий.

Буцкая и Карелин решили взять под свое наблюдение развитие спортивных объектов в нескольких округах города.

Стадион «Авангард», построенный в 1954 году, до недавнего времени принадлежал МЧС, а сейчас его площади заняты преимущественно коммерческими арендаторами.

Инициативу сенатора и лидера «Совета Матерей» поддержал архитектор Михаил Громыко. Он уверен, что старые спортивные сооружения Москвы часто являются украшением столицы, а если их реконструировать и наладить полноценную работу, это принесет только пользу москвичам.