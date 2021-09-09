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«Хочешь умирать — умирай»: Онищенко резко раскритиковал противников вакцинации

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМВакцинация от коронавируса
Общество
«Хочешь умирать — умирай»: Онищенко резко раскритиковал противников вакцинации
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В России двумя компонентами вакцины от COVID-19 привито 38 миллионов человек. В сравнении с другими странами это «безобразно мало». Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

— Было заявление Минздрава, что 92 процента госпитализаций на сегодня — это непривитые люди. Все, кто привит, будут болеть в легкой форме или без госпитализации. Поэтому нужно прививаться. Причем сейчас надо делать две прививки — от гриппа тоже, чтобы потом не путать и не разбираться — ковид это или грипп, — сказал специалист.

По словам Онищенко, сейчас от гриппа необходимо вакцинировать 17 млн школьников, взрослых, кто уже привился вакциной от коронавируса. Остальным россиянам, у которых еще нет ни одной прививки, с разницей в месяц нужно поставить вакцину от гриппа и от COVID-19, уточнил собеседник «ВМ».

— Вот такая тактика должна быть. Все есть, только никто не хочет этого делать. У нас же сейчас демократичное общество: хочешь умирать — умирай. А прививаться никто не хочет, особенно старшие люди. Сколько уже можно говорить на эту тему, — заключил депутат.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорон» и«ЭпиВакКорона-Н».

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