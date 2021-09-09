Переговоры Путина и Лукашенко стартовали в Кремле
Президент России Владимир Путин начал переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 9 сентября.
— Лидеры обсудят результаты работы по продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и другие вопросы развития российско-белорусских отношений, — говорится в сообщении.
Также планируется, что они обсудят ряд актуальных проблем региональной повестки дня из-за предстоящего проведения саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе.
В частности, главы государств, как ожидается, затронут ситуацию в Афганистане. По итогам встречи Путин и Лукашенко дадут пресс-конференцию, отмечается на сайте агентства.
8 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин не будет поднимать тему признания Крыма на встрече с Лукашенко. По его словам, российский лидер никогда не ставил эту тему во время переговоров с лидерами других стран.
9 августа Лукашенко назвал условия признания Крыма. Это произойдет тогда, когда последний российский олигарх начнет поставлять продукты на полуостров, подчеркнул глава государства.