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Москвичам пообещали резкое потепление в ближайшее время

Иван Юминов

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Москвичам пообещали резкое потепление в ближайшее время
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москвичи к понедельнику, 13 сентября, окажутся в «климатическом прошлом», когда температурный фон будет соответствовать маю-июлю. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В последующие сутки рост температуры продолжится. На пик потепление выйдет к понедельнику: с плюс 18–20 до плюс 22–24 (градусов — прим. «ВМ»), а это значит, москвичи попадут назад в климатическое прошлое — в период с мая по июль, — рассказал синоптик.

Из-за сыпучего барического поля в небе в ближайшие дни ожидаются осадки, которые будут чередоваться с солнцем, добавил он. При этом уже во вторник, 14 сентября, в Москве начнется похолодание из-за циклона.

Дневная температура на фоне дождей не будет превышать 16–18 градусов, уточнил Тишковец. К середине следующей недели обвал полярного холода приведет к понижению ночной температуры до 5–10 градусов, днем она составит 9–14 градусов, отметил метеоролог в Instagram.

7 сентября сообщалось, что обрушившийся на США ураган «Ида» во вторник, 7 сентября, образовал теплый фронт над Москвой и областью, провоцируя небольшие дожди. Позднее благодаря экс-урагану в регион придет тепло.

«Ида» в среду, 8 сентября, начнет двигаться на восток, подходя к Кольскому полуострову. Из-за этого ветры над центральной частью Европейской России будут повернуты на западные румбы.

Температура воздуха 8 сентября повысится до плюс 15 градусов. При этом в четверг и пятницу, 9 и 10 сентября, столбики термометров продолжат подниматься. В выходные воздух прогреется до плюс 20 градусов.

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