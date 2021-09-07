Экс‑ураган «Ида» принесет потепление в Московский регион

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Обрушившийся на США ураган «Ида» во вторник, 7 сентября, образовал теплый фронт над Москвой и областью, провоцируя небольшие дожди, но позднее благодаря экс-урагану в регион придет тепло. Об этом 7 сентября сообщили на сайте «Метеовести».

«Ида» в среду, 8 сентября, начнет двигаться на восток, подходя к Кольскому полуострову. Из-за этого ветры над центральной частью Европейской России будут повернуты на западные румбы.

Температура воздуха 8 сентября повысится до плюс 15 градусов. При этом в четверг и пятницу, 9 и 10 сентября, столбики термометров продолжат подниматься. На выходных воздух прогреется до плюс 20 градусов.

Несмотря на потепление, в столичном регионе будут идти кратковременные дожди, возможны сильные порывы ветра, пишет РИАМО.

29 августа ураган «Ида» достиг Луизианы. Он имел четвертый класс опасности из пяти и представлял значительную угрозу: скорость ветра достигала 240 километров в час. В штате из-за урагана «Ида» более 600 тысяч человек остались без электричества. Без энергоснабжения остаются более 619 тысяч потребителей.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что столица прошла основной пик похолодания, теплая погода будет постепенно возвращаться.

В свою очередь главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что бабье лето может начаться в Москве уже в пятницу, 10 сентября. По ее словам, в ближайшее время за счет ночной и дневной температуры в Москве начнется потепление.