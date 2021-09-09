Москвичи смогут получить льготные лекарства в коммерческих аптеках

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Эксперимент по выдаче льготных лекарств в коммерческих аптеках будет запущен в городе в ближайшее время. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 9 сентября.

— В ближайшее время мы запустим эксперимент, в рамках которого пациент сможет получить лекарство по льготному рецепту наряду с городскими пунктами выдачи препаратов в коммерческих аптеках. Речь идет о неспецифических лекарствах, которые составляют до 40 процентов объема препаратов для льготников, — рассказала заммэра.

Это позволит высвободить человеческий ресурс и разгрузить склады, добавила она. Для пациентов нововведение откроет больше точек для получения нужных лекарств.

Заинтересованность в участии в проекте подтвердили две крупные аптечные сети, приводит слова Раковой агентство городских новостей «Москва».

9 сентября заммэра также рассказала об инновациях в социальной сфере Москвы. По ее словам, столица за последние годы значительно продвинулась в направлении персонализации и предиктивности медицины.

Эта модель легла в основу электронной медкарты, ведение которой в настоящее время обеспечивается в отношении 15 миллионов пациентов. Кроме того, в Москве уже 1,5 года оцифровываются детские медицинские карты, и уже в конце текущего года будут данные о состоянии здоровья на все два миллиона маленьких жителей столицы с даты их рождения.