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Тишковец спрогнозировал скорый приход бабьего лета в Москву

Иван Юминов

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Погода в Москве
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Тишковец спрогнозировал скорый приход бабьего лета в Москву
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Классическое бабье лето вскоре ожидается в Москве с теплом до 16 градусов. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 9 сентября.

— Надежды на длительный период теплой и сухой погоды остаются... Прогнозы показывают, что произойдет это, скорее всего, в последней декаде сентября, когда на синоптическую авансцену европейской России выйдет обширный «скандинавец», который и подарит нам настоящее классическое бабье лето с обилием солнца, штилем и умеренной температурой, — рассказал синоптик.

Ночами во время бабьего лета температура будет падать в Москве до 1–6 градусов с вероятными предутренними очаговыми заморозками. Днем столбики термометров будут достигать 11–16 градусов.

Астрономическая осень наступит вместе с «золотой осенью» в среду, 22 сентября, отметил Тишковец на странице в Instagram.

7 сентября сообщалось, что обрушившийся на США ураган «Ида» образовал теплый фронт над Москвой и областью, провоцируя небольшие дожди. Позднее благодаря экс-урагану в регион придет тепло.

«Ида» в среду, 8 сентября, начнет двигаться на восток, подходя к Кольскому полуострову. Из-за этого ветры над центральной частью Европейской России будут повернуты на западные румбы.

При этом в четверг и пятницу, 9 и 10 сентября, столбики термометров продолжат подниматься. В выходные воздух прогреется до плюс 20 градусов.

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