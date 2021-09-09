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Песков объявил об окончании переговоров Путина и Лукашенко

Иван Юминов

Политика
Песков объявил об окончании переговоров Путина и Лукашенко
Фото: Администрация президента РФ

Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко закончились. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 9 сентября.

— Президенты завершили общение, — рассказал он.

После переговоров стартовала пресс-конференция двух лидеров, отмечает РИА Новости.

9 сентября сообщалось, что главы стран обсудят на переговорах результаты работы по продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и другие вопросы развития российско-белорусских отношений.

Также планируется, что они поднимут ряд актуальных проблем региональной повестки дня из-за предстоящего проведения саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе. В частности, главы государств, как ожидается, затронут ситуацию в Афганистане.

8 сентября Песков рассказал, что Путин не будет поднимать тему признания Крыма на встрече с Лукашенко. По его словам, российский лидер никогда не ставил эту тему во время переговоров с лидерами других стран.

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