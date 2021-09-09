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Российский военный погиб в Сирии при подрыве бронемашины

Иван Юминов

Происшествия
Российский военный погиб в Сирии при подрыве бронемашины
Фото: twitter.com/HarbiehNadie

При подрыве бронемашины в провинции Хомс в Сирии погиб российский военный. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в четверг, 9 сентября.

— Девятого сентября 2021 года в провинции Хомс... в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны, произошел подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства, — говорится в сообщении.

Ехавший в автомобиле военный получил тяжелые ранения, добавили в ведомстве. Его не удалось спасти, несмотря на оказанную помощь медиков.

Минобороны окажет семье покойного всю необходимую помощь и поддержку, отмечает РИА Новости.

27 апреля сообщалось, что машина с двумя российскими миротворцами подорвалась на противотанковой мине в Нагорном Карабахе. Инцидент произошел при перевозке российских военнослужащих в грузовике.

В результате взрыва двое солдат получили ранения. Отмечается, что инцидент произошел 25 апреля, жизни военных ничего не угрожает.

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