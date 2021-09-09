Настю Ивлееву обвинили в тотальной безграмотности на центральном канале

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Шквал критики обрушился на телеведущую Настю Ивлееву после того, как в беседе с Ксенией Собчак она не смогла назвать автора романа «Отцы и дети» и ответить на другие вопросы из школьной программы.

Так, в замешательство телезвезду также поставили просьбы назвать фамилию Петра I и перевести на английский фразу «Быть или не быть».

— Я сразу говорю, что тупая. Могу чего-то не знать. Но это не мешает мне жить и зарабатывать деньги, — поспешила оправдаться Ивлеева.

Отсутствие элементарного кругозора у ведущей не оставила незамеченным ее коллега Ольга Скабеева. Эту тему она подняла во время эфира передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

— Все было бы ничего, но в рейтинге доверия среди молодежи Ивлеева занимает четвертую позицию. При этом девушку не смущает ее тотальная безграмотность. И деньги она действительно зарабатывает огромные: по данным Forbes, доход Ивлеевой составляет 2,7 миллиона рублей, — заметила Скабеева.

С ней согласились и ряд пользователей в Сети, которые обвинили Ивлееву в тлетворном влиянии на молодое поколение. «Это типичный уровень знаний поколения 90-х. Они выросли на экспериментальных методиках преподавания»; «Такие обычно и добиваются больших успехов в жизни»; «Ивлеева ничем не отличается от Бузовой», — прокомментировали видео зрители.

Однако некоторые встали на защиту ведущей, отметив, что ее достоинством является искренность, а не академические знания, пишет «СтарХит».

К слову, недавно Ивлеева наглядно продемонстрировала, что пробелы в школьной программе не мешают ее финансовому благополучию. На свадьбе скандального рэпера Моргенштерна телеведущая появилась в платье от модного дома Chanel за 588 тысяч рублей и утонченном колье за 79 тысяч.