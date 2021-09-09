Путин и Лукашенко после пресс-конференции продолжили переговоры в Кремле

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после пресс-конференции по итогам переговоров продолжили обсуждение в Кремле. Об этом рассказал в четверг, 9 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимира Путина и его белорусского коллеги закончились вечером 9 сентября. После переговоров стартовала пресс-конференция двух лидеров.

Журналисты спросили Пескова, продолжились ли переговоры лидеров двух стран после пресс-конференции. Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос.

— Да, — приводит РИА Новости ответ Пескова.

Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко также согласовал все 28 программ по Союзному государству. По его словам, это придаст мощный импульс и стимул дальнейшему росту экономик двух стран, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, а также поможет в создании дополнительных рабочих мест.