Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин и Лукашенко после пресс-конференции продолжили переговоры в Кремле

Анастасия Волоснова

Политика
Путин и Лукашенко после пресс-конференции продолжили переговоры в Кремле
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после пресс-конференции по итогам переговоров продолжили обсуждение в Кремле. Об этом рассказал в четверг, 9 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимира Путина и его белорусского коллеги закончились вечером 9 сентября. После переговоров стартовала пресс-конференция двух лидеров.

Журналисты спросили Пескова, продолжились ли переговоры лидеров двух стран после пресс-конференции. Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос.

— Да, — приводит РИА Новости ответ Пескова.

Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко также согласовал все 28 программ по Союзному государству. По его словам, это придаст мощный импульс и стимул дальнейшему росту экономик двух стран, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, а также поможет в создании дополнительных рабочих мест.

Читайте также:
переговорыВладимир ПутинАлександр Лукашенко
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте