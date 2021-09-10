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Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин

Анастасия Волоснова

Общество
Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пиво является самым опасным алкогольным напитком для мужчин. Об этом рассказал главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн.

По его словам, в пиве содержится фермент, который схож с эстрогенами — женскими гормонами. При этом девушкам вредно пить любой алкоголь.

— У женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность: у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь, — пояснил нарколог.

Он подчеркнул, что у женщин быстрее формируется алкогольная зависимость. Кроме того, злоупотребление алкоголем приводит к глубинным дефектам личности, пишет РИА Новости.

12 июня сообщалось, что в 2020 году в России выросла смертность от алкоголя и психических расстройств. По данным Росстата, от алкоголя в стране умерли за этот год 50 435 человек, а в 2019-м аналогичный показатель составлял 47 427 умерших.

Количество смертей от психических расстройств увеличилось на 20 процентов. По названным причинам скончались 25 159 человек, в 2019 году было 19 440 умерших.

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