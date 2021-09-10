Задержана женщина, выбросившая новорожденную дочь в мусоропровод в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Литовский бульвар Карта всех событий

Сотрудники полиции на юго-западе Москвы задержали женщину, которая выбросила новорожденного ребенка в мусоропровод жилого дома на Литовском бульваре. Об этом в четверг, 9 сентября, рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, женщину задержали инспекторы отделения по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками уголовного розыска, говорится на сайте ведомства.

Днем 9 сентября была установлена личность женщины, бросившей новорожденную дочь в мусоропроводе. Это 37-летняя москвичка, жительница дома, где обнаружили ребенка. У женщины также есть 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». В свою очередь столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования по данному делу.

Младенца обнаружили лежащим в помещении мусоропровода в доме на Литовском бульваре. По предварительной информации, на момент обнаружения девочка была завернута в полиэтиленовый пакет. Девочку сразу передали врачам.

После осмотра выяснилось, что младенец недоношен — он появился на свет примерно на 35-й неделе беременности. Отмечается, что видимых телесных повреждений на нем не обнаружено. Девочке оказывается необходимая медицинская помощь.