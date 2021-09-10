Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Задержана женщина, выбросившая новорожденную дочь в мусоропровод в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Задержана женщина, выбросившая новорожденную дочь в мусоропровод в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Литовский бульвар Карта всех событий

Сотрудники полиции на юго-западе Москвы задержали женщину, которая выбросила новорожденного ребенка в мусоропровод жилого дома на Литовском бульваре. Об этом в четверг, 9 сентября, рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, женщину задержали инспекторы отделения по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками уголовного розыска, говорится на сайте ведомства.

Днем 9 сентября была установлена личность женщины, бросившей новорожденную дочь в мусоропроводе. Это 37-летняя москвичка, жительница дома, где обнаружили ребенка. У женщины также есть 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». В свою очередь столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования по данному делу.

Младенца обнаружили лежащим в помещении мусоропровода в доме на Литовском бульваре. По предварительной информации, на момент обнаружения девочка была завернута в полиэтиленовый пакет. Девочку сразу передали врачам.

После осмотра выяснилось, что младенец недоношен — он появился на свет примерно на 35-й неделе беременности. Отмечается, что видимых телесных повреждений на нем не обнаружено. Девочке оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте также:
мусоропроводматьМВД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте