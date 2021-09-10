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«Девять пуль»: Сын Владимира Конкина рассказал, как отец выстрелил ему в лицо

Анастасия Волоснова

Общество
«Девять пуль»: Сын Владимира Конкина рассказал, как отец выстрелил ему в лицо
Фото: Youtube / Документальное кино на Первом

Ярослав Конкин, сын популярного советского актера Владимира Конкина, рассказал, что родной отец жестко наказывал его за опоздания домой. Один раз, Конкин выстрелил в сына из травматического оружия.

Так, Ярослав Конкин пояснил, что несколько лет назад отец якобы принял его за вора, когда молодой человек пытался попасть домой.

Отец поссорился с сыном и выгнал его из дома. Однако Ярослав Конкин не хотел ночевать на улице, поэтому начал стучать в окно, привлекая внимание отца, который был не рад его видеть.

— Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались! Чудом он меня не застрелил, но попал в лицо. Я упал на машину к соседу, и это мне спасло жизнь, — приводит Пятый канал слова сына актера.

При этом трагический инцидент также произошел с дочерью артиста Софией Конкиной осенью прошлого года. По данным следствия, ее госпитализировали из фитнес-клуба в центре Москвы. На следующий день она умерла. Семья артиста отказывается верить, что она могла утонуть сама, так как была хорошей пловчихой.

Позднее Владимир Конкин сообщил о мистике, которая произошла после смерти его дочери Софии. По словам артиста, картина, которую сделала девушка, упала со стены на девятый день со смерти дочери актера.

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