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Режим ЧС ввели на базе ВВС США в Огайо из-за сообщений о стрельбе

Анастасия Волоснова

В мире
Режим ЧС ввели на базе ВВС США в Огайо из-за сообщений о стрельбе
Фото: flickr.com / Karsun Designs

На базе ВВС США в Огайо ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сообщений о стрельбе. Об этом рассказали в пятницу, 10 сентября, в пресс-службе 88-го крыла базы.

Сообщения о стрельбе поступили в четверг, 9 сентября, в 21:25 по местному времени или 10 сентября в 4:25 по московскому времени. Предположительно, инцидент произошел в Национальном центре воздушной и космической разведки в зоне А авиабазы Райт-Паттерсон.

В настоящее время силы безопасности исследуют здание. Было принято решение закрыть базу, говорится на странице 88-го крыла базы в Facebook.

При этом ранее вечером 9 сентября в американском городе Ист-Сент-Луис в штате Иллинойс произошла стрельба. В полицию от горожан поступала информация, что 12 человек могли быть ранены в результате инцидента.

При этом подтверждено, что только шесть человек госпитализировали в больницу после стрельбы.

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