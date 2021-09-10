Шесть человек пострадали при стрельбе в американском штате Иллинойс

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Не менее шести человек госпитализировали после стрельбы в штате Иллинойс в США. Об этом сообщает местное отделение телеканала NBC.
В четверг, 9 сентября, вечером по местному времени в американском городе Ист-Сент-Луис произошла стрельба. В полицию от горожан поступала информация, что 12 человек могли быть ранены в результате инцидента.
При этом подтверждено, что только шесть человек госпитализировали в больницу после стрельбы.
Примерно в одно и то же время со стрельбой в городе Ист-Сент-Луис поезд столкнулся с автомобилем. В настоящее время неизвестно, связан ли этот инцидент со стрельбой. Сотрудники правоохранительных оранов проводят расследование, сообщает NBC.
В августе мужчина, припарковавшийся у здания Библиотеки Конгресса США, угрожал взорвать бомбу.
Позднее в Cети появилось видео из его машины. Он требовал разговора с президентом США Джо Байденом. На кадрах слышно, что мужчина предупреждает полицейских о последствиях при стрельбе по нему. Злоумышленник угрожает, что вместе с ним погибнут два района города.
Из-за инцидента правоохранительные органы оцепили несколько кварталов вокруг Капитолия в Вашингтоне. Прохожих эвакуировали из района. Спустя некоторое время мужчина сдался полиции.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО