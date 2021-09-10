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Шесть человек пострадали при стрельбе в американском штате Иллинойс

Анастасия Волоснова

В мире
Шесть человек пострадали при стрельбе в американском штате Иллинойс
Фото: twitter.com/AMR_Social

Не менее шести человек госпитализировали после стрельбы в штате Иллинойс в США. Об этом сообщает местное отделение телеканала NBC.

В четверг, 9 сентября, вечером по местному времени в американском городе Ист-Сент-Луис произошла стрельба. В полицию от горожан поступала информация, что 12 человек могли быть ранены в результате инцидента.

При этом подтверждено, что только шесть человек госпитализировали в больницу после стрельбы.

Примерно в одно и то же время со стрельбой в городе Ист-Сент-Луис поезд столкнулся с автомобилем. В настоящее время неизвестно, связан ли этот инцидент со стрельбой. Сотрудники правоохранительных оранов проводят расследование, сообщает NBC.

В августе мужчина, припарковавшийся у здания Библиотеки Конгресса США, угрожал взорвать бомбу.

Позднее в Cети появилось видео из его машины. Он требовал разговора с президентом США Джо Байденом. На кадрах слышно, что мужчина предупреждает полицейских о последствиях при стрельбе по нему. Злоумышленник угрожает, что вместе с ним погибнут два района города.

Из-за инцидента правоохранительные органы оцепили несколько кварталов вокруг Капитолия в Вашингтоне. Прохожих эвакуировали из района. Спустя некоторое время мужчина сдался полиции.

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