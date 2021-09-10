Москва увеличила экспорт готовой мясной продукции более чем на 20 процентов

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Московские предприниматели за половину 2021 года поставили за рубеж на 20,7 процента больше готовой мясной продукции, чем за такой же период в прошлом году. Сумма составила 20,87 миллиона долларов США.

— Ранее зарубежные партнеры импортировали в основном мясо и субпродукты столичного производства, в первом полугодии выполнены поставки на 29,6 миллиона долларов США. Теперь отмечается увеличение спроса на готовые мясные изделия, в отчетном периоде экспортировано товаров на 27,86 миллиона долларов. Общий экспорт всей московской продукции из мяса составил 57,46 миллиона долларов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва поставила товары в 18 стран. Среди них лидерами по импорту отечественной продукции стали Казахстан, Азербайджан, Беларусь и Кыргызстан. Столичные предприниматели также поставляют свои товары и на рынки дальнего зарубежья — во Вьетнам, Молдову, Панаму и Гонконг.

При этом две трети поставленной продукции составляют колбасные изделия. Об этом утверждает центр поддержки и развития экспорта «Моспром».

— Если говорить о других видах мясной продукции столичного производства, то хотелось бы выделить экспорт мяса и субпродуктов. В этой товарной категории наиболее значительный рост показала замороженная говядина, поставки которой выросли с 3,31 миллиона долларов в первом полугодии 2019 года до 11,05 миллиона долларов в аналогичном периоде 2021 года, — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Предприниматели столицы значительно увеличили количество стран-покупателей мясной продукции. Теперь российские товары поступают в 19 стран мира. Также отмечается, что Китай активно нарастил покупку отечественной мясной продукции. По сравнению с 2019 годом, экспорт в страну вырос в три раза, передает официальный сайт мэра Москвы.

В августе сообщалось, что Московская область стала лидером в России по экспорту сыра. За год показатель увеличился на 20,4 процента и составил 29,5 миллиона долларов. В количественном соотношении объем экспорта составил почти десять тысяч тонн, что на 19,7 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.