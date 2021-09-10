Москва увеличила экспорт готовой мясной продукции более чем на 20 процентов
Московские предприниматели за половину 2021 года поставили за рубеж на 20,7 процента больше готовой мясной продукции, чем за такой же период в прошлом году. Сумма составила 20,87 миллиона долларов США.
— Ранее зарубежные партнеры импортировали в основном мясо и субпродукты столичного производства, в первом полугодии выполнены поставки на 29,6 миллиона долларов США. Теперь отмечается увеличение спроса на готовые мясные изделия, в отчетном периоде экспортировано товаров на 27,86 миллиона долларов. Общий экспорт всей московской продукции из мяса составил 57,46 миллиона долларов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москва поставила товары в 18 стран. Среди них лидерами по импорту отечественной продукции стали Казахстан, Азербайджан, Беларусь и Кыргызстан. Столичные предприниматели также поставляют свои товары и на рынки дальнего зарубежья — во Вьетнам, Молдову, Панаму и Гонконг.
При этом две трети поставленной продукции составляют колбасные изделия. Об этом утверждает центр поддержки и развития экспорта «Моспром».
— Если говорить о других видах мясной продукции столичного производства, то хотелось бы выделить экспорт мяса и субпродуктов. В этой товарной категории наиболее значительный рост показала замороженная говядина, поставки которой выросли с 3,31 миллиона долларов в первом полугодии 2019 года до 11,05 миллиона долларов в аналогичном периоде 2021 года, — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Предприниматели столицы значительно увеличили количество стран-покупателей мясной продукции. Теперь российские товары поступают в 19 стран мира. Также отмечается, что Китай активно нарастил покупку отечественной мясной продукции. По сравнению с 2019 годом, экспорт в страну вырос в три раза, передает официальный сайт мэра Москвы.
В августе сообщалось, что Московская область стала лидером в России по экспорту сыра. За год показатель увеличился на 20,4 процента и составил 29,5 миллиона долларов. В количественном соотношении объем экспорта составил почти десять тысяч тонн, что на 19,7 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.